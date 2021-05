ALERTA - GOLPE DO WhatsApp

Esse alerta pode parecer bobagem, mas ainda tem muita gente que cai no golpe do WhatsApp e tem seu aplicativo clonado (na verdade o vagabundo reinstala o WhatsApp com o número da vítima). Eles usam algum artifício e pedem um código que dizem ter enviado por SMS, mas na verdade o código que estão pedindo é o código de verificação do WhatsApp. Se você passar esse numeral para eles, já era. Com seu número de WhatsApp eles começam a pedir dinheiro para os seus contatos, alegando que estão com problemas no PIX e não conseguem pagar uma conta, pedindo que seus contatos o façam, prometendo devolver o dinheiro no dia seguinte. Se qualquer pessoa te pedir para enviar código de confirmação, NÃO ENVIE DE JEITO NENHUM.

