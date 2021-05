Forquilha e a fortuna em material gráfico

Forquilha é um município pequeno no Ceará com quase 25 mil habitantes que fica vizinho a Sobral. A fortuna licitada para material gráfico é de R$ 1.391.716,50. O curioso é que, apesar de dividida em vários lotes, uma única empresa conseguiu ganhar em todos.





O fato mais curioso e que levanta grande suspeita é de que a empresa foi uma das fornecedoras de material gráfico do atual Prefeito EDINARDO RODRIGUES para sua campanha em 2020, conforme consta em sua prestação de contas eleitoral. Além do gasto parecer exorbitante, boa parte das aulas presenciais seguem suspensas, além do momento atual ser de restrição de gastos devido a alta demanda de custos com o combate a Covid-19.





O valor foi quase 200% maior do que o gasto no ano de 2018 pela Prefeitura de Forquilha. O Ministério Público deve investigar a licitação.





Com informações do Blog do Roberto Moreira