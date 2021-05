Filha de Renato Gaúcho, ostenta beleza em vídeos e deixa todos "babando"

A influenciadora Carolina Portaluppi, filha do ex-jogador e técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, e da jornalista e ex-apresentadora de TV, Carla Cavalcanti, vem arrasando nas redes sociais com suas publicações.





A jovem de 26 anos, compartilhou um vídeo em seus Stores do Instagram, no último dia 23, mostrando a sua beleza e simpatia. Carolina acordou animada e resolveu registrar o momento, onde ela aparece usando um biquíni azul, com um decote e com um belo sorriso em seu rosto.





Na legenda ela escreveu que um dia ainda iria se arrumar para aparecer para os seus seguidores, que inclusive ficaram impressionados ao saber que ela não se produz para aparecer nas redes sociais.





Está não é a primeira vez que a filha de Renato Gaúcho chama atenção dos internautas. Carolina que sempre está compartilhando cliques do seu dia a dia, impressiona com suas curvas.





A loira usou suas redes sociais na última terça-feira (4), para mostrar um pouco do seu dia na praia, e mais uma vez levou os seus fãs a loucura.





Carolina aproveitou a bela paisagem para mostrar a sua boa forma, e claro o seu look de banho. A influencer que contém mais de 1,7 milhões de seguidores, apareceu usando um biquini preto básico. Na legenda ela brincou e disse que gostava muito do sol.





A publicação não demorou para atingir as mais de 100 mil curtidas, e centenas de comentários.





O influenciador Cartolouco curtiu e deixou o seu comentário. Ele comentou que há jovem era o sol.

Via Diário Vip