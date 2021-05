Ana Paula Henkel ironiza pesquisa Datafolha que aponta Lula na liderança: “Feita em bocas de fumo, presídios?”

A ex-jogadora de vôlei, Ana Paula Henkel, atualmente trabalhando como comentarista política na rádio Jovem Pan, ironizou a pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, que aponta a liderança de Lula para o pleito presidencial do ano que vem.





Henkel falou sobre o comentário de sua colega de profissão, Amanda Klein, que dissertou sobre a pesquisa. Klein explicou que esse levantamento foi realizado de maneira presencial, embora estivermos em uma pandemia.





Ana Paula, por sua vez, ironizou, além de recordar pesquisas passadas do mesmo órgão.





“Eu puxei os números aqui do Datafolha, em setembro de 2018, e o Datafolha dava o Haddad com 45% e Bolsonaro com 39%. Hoje eu vi uma apresentadora falando que essa pesquisa [recente] do Datafolha é séria porque ela foi presencial. Bom, presencial a gente não sabe onde, né? Nas redações de jornais, nas redações militantes, ou em bocas de fumo, presídios?”, ironizou a comentarista.

A inteligentissima @AnaPaulaVolei destrói narrativa da @_AmandaKlein sobre as pesquisas do Datafolha👇 pic.twitter.com/3R11Dq6lx8 — 𝗪𝗲𝗻𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗿𝗮𝘀𝗶𝗹𝗦𝗣 (@WendelBrasilSP) May 14, 2021