Justiça bloqueia bens de Romário por dívida de R$ 40 milhões

O senador e ex-jogador Romário (PL-RJ) teve parte do patrimônio bloqueado após determinação da 4ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Os bens serão leiloado para quitar uma dívida de R$ 40 milhões do parlamentar. A informação é da coluna de Ancelo Gois, no jornal O Globo.





O processo, que já se arrasta há 16 anos na Justiça do Rio, se refere a boate Café do Gol, na Barra da Tijuca, que teve Romário como um dos sócios.





A dona do espaço onde ficava o empreendimento, Cândida Virgínia Ribeiro, abriu uma ação de execução de dívida de IPTU deixada por Romário após a entrega do imóvel. À época, o débito somava R$ 1,2 milhão.





Mesmo com a dívida reconhecida pela Justiça, Romário não quitou a cobrança, o que levou Virgínia a solicitar novamente a execução da dívida.