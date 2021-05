BIZARRO: Mulher aluga caixão para "ensaiar" o próprio funeral e ver reação dos amigos

Na ocasião, a mulher fez com que seus amigos se revezassem para "dizer adeus".





Uma mulher na República Dominicana alugou um caixão por um dia e encenou seu próprio funeral . O motivo? Ela estava desesperada para ver como seus amigos iriam chorar e velar o seu corpo quando morrer.





Mayra Alonzo, 59, organizou um ensaio geral de seu velório na cidade de Santiago no final de abril. Para o bizarro acontecimento, ela usou um vestido de branco e ficou deitada no caixão com algodão enfiado em suas narinas, para reproduzir o que teria acontecido se ela estivesse em um necrotério. Seus amigos e familiares se revezaram para dizer suas "últimas despedidas" com lágrimas no rosto. Alguns fizeram um trabalho melhor de choro falso do que outros.





Mayra passou várias horas no caixão enquanto os convidados desfrutavam de um lanche e trocavam histórias sobre seus entes queridos. Segundo o site de notícias dominicano Listin Diario , a festa custou o equivalente a R$ 5.500, gastos com comida, bebida e caixão . Mayra descreveu o evento como um 'sonho que se tornou realidade' e agradeceu aos amigos, familiares e vizinhos que ajudaram a organizar o funeral falso.





(Último Segundo)