Bolsonaro desafia governadores a pagarem auxílio de R$ 1000: “Vocês que fecham o comércio e destroem milhões de empregos”

Na live desta quinta-feira (29) realizada em sua página oficial no Facebook, o presidente Jair Bolsonaro voltou a disparar críticas contra governadores de estado, e lançou um desafio para eles.





De acordo com o líder máximo do país, os governadores – à quem ele culpa pelo aumento de desemprego e fechamento de comércio – deveriam adotar auxílio emergencial de mil reais.





“Esse auxílio emergencial, a gente apela aos excelentíssimos governadores que poderiam – vocês que fecham comércio, que destroem milhões de empregos –, vocês podiam fazer o auxílio emergencial. Coloca R$ 1 mil até o fim do ano, já que me criticam, né? Bota R$ 1 mil” , comentou o mandatário.





Posteriormente, Bolsonaro referiu a palavra especialmente à governantes – a maioria esquerdistas – da região nordeste.





“Em especial os estados do Nordeste, que fizeram caixa com o nosso recurso do ano passado e têm dinheiro para dar um auxílio emergencial, complementar R$ 1 mil até o fim do ano, em vez de ficar criticando o governo federal e destruindo empregos”, afirmou.





(Folha da República)