CIRO PERDE PARA LULA E EMPATA COM BOLSONARO NO CEARÁ, DIZ PESQUISA

Pesquisa da consultoria Atlas, feita apenas entre eleitores do Ceará, divulgada nesta segunda-feira, 24, pelo jornal Valor Econômico, aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) somaria mais da metade das intenções de voto dos eleitores do Estado na disputa presidencial do ano que vem (50,8%). Com isso, o petista derrotaria o ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) em seu berço político.





Ciro aparece em empate técnico com o atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), na segunda posição, com 23,2% e 22,1% das intenções de voto, respectivamente. O levantamento foi realizado entre os dias 14 e 21 de maio em pesquisa online por meio de convites randomizados. A margem de erro é de três pontos.





Em simulações de segundo turno, Bolsonaro perderia para todos os concorrentes no Ceará. Em disputa entre Ciro e Bolsonaro, o pedetista figura com 71,6% das intenções de voto contra 20,8% do presidente. Já num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o levantamento aponta preferência do eleitorado cearense pelo petista, com 67,3% das intenções de voto, contra 23,5% do atual ocupante do Planalto.





Mesmo contra o governador de São Paulo João Doria (PSDB), Bolsonaro sairia derrotado de acordo com a pesquisa. O tucano teria 47,3% dos votos, contra 22,2% do presidente. Neste cenário, aparece o maior percentual de indecisos: 30,5% dos participantes não sabem em quem votaria.





Fonte: O Povo