Restituição do imposto: quem está incluído no pagamento do 1° lote?

A declaração do imposto de renda é um dever de todo brasileiro que ganhou no ano de 2020 rendimentos tributáveis acima de R$28.559,70. O valor se manteve o mesmo da declaração do ano passado. Após o período do envio da declaração do imposto, começa a ser feito o pagamento da restituição do imposto 2021, para as pessoas devidas.









Quem receberá a restituição no primeiro lote





Este ano, o pagamento do primeiro lote de restituição do imposto começará a ser feito em 31 de maio, próxima segunda-feira. O valor será depositado pelos órgãos responsáveis, na conta bancária que foi indicada pelo contribuinte no ato da declaração. Mas, o pagamento respeitará uma ordem de prioridade.





No primeiro lote, serão restituídas as pessoas que são idosas, portadoras de necessidades especiais, deficientes mentais e professores. Além disso, também serão alcançadas as pessoas que entregaram a declaração do imposto de renda no início do prazo, ainda em março.









De acordo com informações da Receita Federal, serão pagos em restituições, neste primeiro lote, o valor de 6 bilhões de reais. Cerca de 3,446 milhões de contribuintes serão contemplados com o valor depositado na conta no último dia do mês de maio.