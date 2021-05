Cláudio Castro toma posse como governador do Rio de Janeiro

Cláudio Castro foi empossado governador do Rio de Janeiro, em uma cerimônia na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), na manhã deste sábado (1°). Wilson Witzel foi afastado do cargo, após julgamento de impeachment nesta sexta-feira (30).





A cerimônia estava inicialmente marcada para as 10h, porém atrasou por cerca de uma hora e 15 minutos.





O presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), deputado estadual André Cecilliano (PT), deu início à cerimônia com a composição da mesa diretora da Casa. Em seguida, ele convocou Castro à mesa. Na sequência foi pedido a todos os presentes um minuto de silêncio em homenagem às vitimas da Covid-19 no país.





Às 14h, ocorrerá uma segunda cerimônia, no Palácio Guanabara.