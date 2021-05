Deputada petista celebra chegada de Jean Wyllys ao partido: “Vamos juntos reconstruir o Brasil"

A deputada federal Erika Kokay, do Partido dos Trabalhadores (PT), foi até as suas redes sociais para comemorar a filiação do ex-parlamentar, Jean Wyllys, à sua sigla.





Quando deputado federal, Jean fazia parte do Partido Socialismo e Liberdade, no entanto, atualmente residindo na Europa, Wyllys optou por sair do PSOL e se filiar ao PT, partido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.





Erika Kokay comemorou a idade de Jean ao seu partido. Por meio das redes sociais, a petista celebrou:





“Que alegria a filiação do Jean Wyllys ao PT. Derrotar o ódio é nossa tarefa histórica. Vamos juntos reconstruir o Brasil para que você possa voltar a viver na sua pátria e conviver com seus amigos e sua família. Bem-vindo, Jean!”, escreveu ela.





(Folha da República)