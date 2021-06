Bolsonaro afirma com todas as letras e diz ter provas: "Eu fui eleito no primeiro turno"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) discursou durante um culto, na igreja evangélica da cidade de Anápolis, em Goiás, na noite desta terça-feira (9). O vídeo completo, com 19 minutos, pode ser visto logo abaixo. Bolsonaro falou sobre a campanha presidencial.





O presidente contou que, quando resolveu se candidatar à Presidência da República, ninguém acreditava nele. Apesar de ser deputado federal por quase 30 anos, Bolsonaro fazia parte do chamado ‘baixo clero’ do Congresso Nacional.





No culto, Bolsonaro falou sobre a campanha, a facada que levou no dia 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, a cirurgia de urgência, o milagre da sobrevivência e chamou atenção ao falar sobre a vitória na eleição presidencial daquele ano.





“Eu fui eleito no primeiro turno. Eu tenho provas materiais disso, mas o sistema, a fraude, que existiu sim, me jogou para o segundo turno. Outras coisas aconteceram e eu só acabei ganhando porque tive muito voto”, afirmou Bolsonaro, com todas as letras. Assista a partir de 9min30seg do vídeo abaixo.





O presidente nunca apresentou as provas materiais que afirma ter. Na eleição, Bolsonaro foi ao segundo turno contra o petista Fernando Haddad e venceu com 57 milhões de votos, quase 10 milhões a mais que o concorrente.





Em 2022, Bolsonaro deve concorrer à reeleição e seu principal concorrente, pelo menos de acordo com as pesquisas divulgadas até o momento, deve ser o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que teve condenações no âmbito da Lava Jato anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e voltou a ficar elegível.





(i7News)