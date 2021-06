Paulo Guedes celebra ótimo desempenho econômico do país: “O Brasil é o maior e melhor horizonte de investimentos da economia mundial!

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, comentou sobre o bom desempenho do mercado brasileiro a investidores estrangeiros, durante o Fórum de Investimentos Brasil 2021:





“Com a vacinação em massa de um lado e a retomada das reformas econômicas, acreditamos que o Brasil seja, atualmente, o maior e melhor horizonte de investimentos da economia mundial”, disse.





“Fizemos as transferências (maior auxílio emergencial do mundo) para os mais vulneráveis e para Estados e municípios (para o enfrentamento à pandemia da Covid-19) e a outros ministérios que se envolveram no combate à doença”, explicou.





“… Mantivemos o emprego formal, 11 milhões de empregos privados. Criamos um milhão de empregos nos últimos quatro meses (de 2020) e mais um milhão de empregos no mercado formal, durante os quatro primeiros meses deste ano”, afirmou.