Jovem é morto com oito tiros em Santana do Acaraú

O jovem José Valter do Nascimento, 22 anos, foi morto a tiros na manhã desta quinta-feira (10), na rua Joaquim Anselmo, próximo ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do Acaraú. Segundo o comandante Vasconcelos do destacamento da PM local, a vítima foi atingida por pelo menos oito tiros, ainda segundo a PM a vítima era usuário de drogas e supostamente morreu em decorrência de dívidas com os traficantes. A Polícia Militar compareceu ao local do crime e ajudou a socorrer a vítima em uma ambulância para o Hospital Municipal Dr. José Arcanjo Neto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.





José Valter era muito conhecido na cidade, durante muitos anos vivia passando nas casas pedindo ajuda e doações, nós últimos meses estava vendendo produtos alimentares. Não tinha moradia fixa e já foi internado em centro de atendimento para adolescentes de Fortaleza.





Não há informações sobre a autoria do crime. Na manhã de quarta-feira, o corpo de José Cristiano de Oliveira, 27 anos foi encontrado por moradores em uma rua no bairro Gerardo Arcanjo. A Polícia Civil deve abrir inquérito para apurar os crimes.





Qualquer informação pode ser repassada para a PM através do número (88) 99320-2124.





(Tribuna dos Vales)