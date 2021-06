Ciro ataca vereador Inspetor Alberto e é chamado de “cheirador de pó”

O presidenciável Ciro Gomes, depois de bater boca com o comandante da Força Nacional, coronel Aginaldo — que é cearense –, resolveu brigar com outro bolsonarista, o vereador de Fortaleza Inspetor Alberto. As informações são do portal do CN7.





“Tem um picareta do Ceará que resolveu fazer um filme na televisão, porque o Bolsonaro cria essas distopias no Brasil: ‘Estou saindo para Goiás…’ [o FG imita a fala de Inspetor Alberto, que gravou vídeo nas redes sociais informando que iria atrás de Lázaro Barbosa, o assassino em série que está escondido nas matas de Goiás]”, disse Ciro em entrevista ao podcast Flow.





Ao ouvir a crítica do presidenciável, Alberto respondeu sem meias palavras: “Ciro Gomes, você me chama de picareta, porque você não pode me chamar de cheirador de pó, fumador de maconha, corrupto, ladrão, safado, tudo isso que você é. Isso vindo de você, pra mim, é um elogio”.





Veja embate entre Ciro e Inspetor Alberto: