Jair Bolsonaro reúne multidão em motociata em Chapecó

O presidente Jair Bolsonaro participa, na manhã deste sábado (26), de uma motociata promovida por apoiadores em Chapecó, em Santa Catarina. Antes de chegar ao ponto de partida, Bolsonaro sobrevoou a região de helicóptero e acenou para apoiadores que estavam às margens da rodovia BR-282 aguardando a passagem do presidente.





Esta é a quarta “motociata” em apoio a Bolsonaro. As outras aconteceram no Distrito Federal, no Rio de Janeiro e em São Paulo.





Já em terra firme, Bolsonaro cavalgou até o ponto de encontro com apoiadores, no Distrito Industrial Flávio Baldissera, onde teve início o passeio de motos, pouco após as 9h. O trajeto inclui a passagem do grupo pela BR-282 até chegar a Xanxerê, onde será inaugurada uma agência da Caixa Econômica Federal. Depois, as motocicletas irão retornar ao Centro de Eventos de Chapecó.





Além do presidente, participam da motociata o deputado federal Eduardo Bolsonaro, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Oliveira, o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, e Jorge Seif Jr., secretário de Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura.





A todo momento, Bolsonaro foi acompanhado por um forte esquema de segurança. A Polícia Militar deslocou quatro regionais e quatro grupamentos para prestar apoio.





BOLSONARO EM CHAPECÓ





O presidente Jair Bolsonaro chegou na tarde desta sexta-feira (25) em Chapecó para participar do encontro com motociclistas. A expectativa é de que o evento reúna 50 mil motos que percorrerão uma distância de cerca de 50 quilômetros.





Ainda na tarde da sexta, Bolsonaro se encontrou com empresários e visitou indústrias.





Até hoje, Bolsonaro já realizou três “motociatas” pelo Brasil; todas elas com amplo apoio da sociedade. A primeira ocorreu em Brasília, no dia 8 de maio, no Dia das Mães. A segunda aconteceu no Rio de Janeiro e arrastou uma multidão pela orla carioca, no dia 23 de maio. A última aconteceu em São Paulo, no dia 12 deste mês, sendo a maior “motociata” registrada até agora. (Pleno News)

Início da motociata em Chapecó pic.twitter.com/2R4PL6WVx8 — Tenente Mosart Aragão (@AragaoMosart) June 26, 2021