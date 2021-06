Em jogo marcado por mal súbito de Eriksen, Finlândia vence a Dinamarc

Interrompido por uma hora e 48 minutos, jogo de abertura do grupo B da Euro é retomado após a informação de que meia dinamarquês já se encontrava estável e acordado no hospital.





Na abertura do grupo B da Eurocopa, o futebol ficou em segundo plano em um jogo com dois vencedores. A maior vitória veio de fora de campo: após sofrer um mal súbito aos 42 minutos do primeiro tempo, o meia Christian Eriksen recebeu massagem cardíaca de reanimação em campo e foi levado já consciente para o hospital. A partida foi reiniciada uma hora e 48 minutos depois, após a informação de que ele já se encontrava estável. Com a bola rolando, a Finlândia comemorou no fim. Em sua primeira partida de Euro na história, a seleção finlandesa conseguiu suportar o domínio dinamarquês para vencer na única conclusão a gol em todo o jogo, uma cabeçada de Pohjanpalo, aos 14 minutos do segundo tempo.







ERIKSEN, O CRAQUE DO JOGO





Diante de todas as emoções vividas neste sábado no Estádio Parken, em Copenhague, nada mais justo do que a eleição simbólica de Christian Eriksen como o Craque do Jogo pela Uefa. Uma escolha que não deve ter desagradado nem mesmo aos dois destaques da Finlândia, o atacante Pohjanpalo, autor do gol, e o goleiro Hradecky, que defendeu um pênalti de Höjbjerg, aos 28 do segundo tempo, entre outras intervenções importantes.





(Globo Esporte)