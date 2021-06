Mãe de Lázaro não irá ao enterro do filho. “A dor é cada dia pior”

A mãe do serial killer Lázaro Barbosa, de 32 anos, morto em confronto com a polícia, não acompanhará o enterro do filho, segundo publicou o portal Metrópoles. Eva Maria de Souza, de 51 anos, afirmou que não tem condições emocionais de viajar para participar do sepultamento.





Moradora de Barra do Mendes, na Bahia, Eva afirmou que, nos últimos dias, tem recebido ameaças de morte devido aos crimes do filho.





– O pessoal me liga. Fica falando que vai me pegar aonde eu for… [São] ameaças desse tipo assim – disse ela ao G1.





A mulher ainda detalhou uma ameaça específica na qual um homem disse que faria com ela o que Lázaro Barbosa fez com a família Vidal, em Ceilândia, no dia 9 de junho.





– Ele me falou assim: que iam fazer comigo que nem ele [Lázaro] fez com as vítimas – contou.





De acordo Eva, por medo das ameaças, ela sequer tem saído de casa.





– Está difícil. Eu estou com muito medo. Não estou podendo sair de casa. Só fico em casa e é dessa forma – contou.





O corpo de Lázaro Barbosa já foi liberado pelo Instituto Médico Legal (IML) de Goiânia, mas a retirada precisa ser feita por um parente de primeiro grau.





O advogado da família, que afirma prestar o servido por questão de caridade, informou que a cerimônia fúnebre será restrita a familiares e que o local do sepultamento não será divulgado. (Pleno News)