BIZARRO: Filhote de cachorro nasce sem focinho, sem orelhas e com duas línguas no Piauí

Na terça-feira (29), ocorreu um fato muito incomum e curioso que foi presenciado pelo jovem Bruno Souza e as pessoas de sua casa (moradores do Bairro São Vicente de Paula, em Parnaíba), pois um filhote de cachorro nasceu com duas línguas, sem focinho e sem orelhas.





O jovem disse ao site PHB em Nota, que já havia nascido três filhotes por volta das 10:40 da manhã e estava na sala de sua casa quando o último filhote nasceu, cerca de 12:00, o que já deixou Bruno um pouco assustado. Mas o que realmente intrigou o jovem, foi quando ele percebeu que o filhote não possuía focinho, orelhas e tinha um par de línguas.





O jovem parnaibano afirmou nunca ter visto algo igual e concluiu dizendo que os outros filhotes da ninhada não apresentaram nenhuma anomalia. O filhote sobreviveu cerca de 5 minutos após o nascimento, pois apresentava muita dificuldade para conseguir respirar. Ao que tudo indica, o filhote sofreu com um tipo raro de má formação chamada ciclopia. A ciclopia é uma condição rara, mas que ocorre em alguns tipos de animais, em sua maioria mamíferos. Há poucos registros do fenômeno ocorrendo em humanos. Raramente indivíduos com a ciclopia conseguem uma vida longeva, pois a condição está relacionada também a problemas de desenvolvimento cerebral.





Via Fala Piauí