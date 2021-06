Mbappé diz não ter pressa em renovar com o PSG e questiona: "É o melhor lugar para mim?"

A três dias da estreia da França na Eurocopa, o atacante Kylian Mbappé concedeu uma entrevista à revista France Football na qual falou sobre as expectativas para o torneio. O jovem de 22 anos foi protocolar, elogiando as seleções, mas sem nenhuma declaração fora do normal.





No entanto, ao ser perguntado sobre seu futuro no PSG...





- Estou no lugar aonde gosto, aonde me sinto bem. Mas é o melhor lugar para mim? Ainda não sei responder ao certo – afirmou Mbappé, que tem mais um ano de contrato com o PSG, que tenta desesperadamente renovar com ele até o fim desse ano para que ele não saia de graça ao fim do vínculo.





- Eu não preciso necessariamente ser apressado. Eu tenho que tomar a decisão correta, que é difícil. PSG entende meus sentimentos, até porque eles sabem que não serei sorrateiro – salientou o atacante, transparecendo que, caso queira deixar o clube, vai avisar aos dirigentes antes sem “trairagem” como se diz popularmente no futebol.





Vale lembrar que no início da semana, o presidente do PSG garantiu que o jogador não será vendido. A conferir as cenas do próximo capítulo de Mbappé, esperança de gols da França para o jogo contra Alemanha, na próxima terça-feira, pelo Grupo F da Eurocopa.





Fonte: GE