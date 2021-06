Multidão segue Bolsonaro na motociata Acelera para Cristo, em SP

O presidente Jair Bolsonaro participa na manhã deste sábado (12) da motociata promovida por apoiadores em São Paulo. Uma multidão de motociclistas e pedestres se reuniram para acompanhar o presidente, que levou um segurança na garupa.





Antes de chegar a São Paulo, a motociata passou pelo Distrito Federal e pelo Rio de Janeiro.





Bolsonaro acenou para apoiadores que estavam a pé e conversou com motociclistas que estavam próximos. Muitos usavam a camisa da Seleção brasileira ou amarravam a bandeira do Brasil em suas motos. Bolsonaro foi vestido com uma jaqueta que trazia seu rosto bordado.





O encontro é chamado de Acelera para Cristo e é organizado pelo pastor Jackson Villar.





Em uma live antes de iniciar o trajeto, que começou por volta das 10h, e saiu da Praça Campos de Bagatelle, na Zona Norte, Bolsonaro agradeceu pelo apoio.





– Obrigada pelo convite, pessoal. Isto é pela liberdade, pela democracia e por Deus. Acelera para Cristo! – disse o presidente.





Os motociclistas e o presidente devem percorrer um trajeto de cerca de 120 quilômetros até chegarem à região do Parque Ibirapuera, na Zona Sul.





Por “questões de segurança”, o trajeto não foi divulgado, mas deve passar pelos pontos abaixo:





Confira:





– Praça Campos de Bagatelle

– Avenida Santos Dumont

– Avenida do Estado

– Ponte Governador Orestes Quércia

– Marginal Tietê

– Rodovia Bandeirantes (trevo km 62) – ida e volta

– Marginal Pinheiros

– Ponte Engenheiro Ari Torres

– Avenida dos Bandeirantes

– Corredor Norte-Sul – Avenida Rubem Berta

– Avenida Pedro Álvares Cabral

– Praça Armando de Sales Oliveira (retorno)

– Praça Ibrahim Nobre (Obelisco)





REGRAS PARA PARTICIPAR





A Polícia Militar determinou que todos os participantes devem estar com a moto emplacada e usando capacete. É necessário manter uma distância segura e andar no máximo a 40 quilômetros por hora. Além disso, é proibido empinar ou fazer manobras arriscadas. Todos são orientado a usar máscara de proteção facial. (Pleno News)