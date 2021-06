Morre o ex-vice presidente Marco Maciel, aos 80 anos

O ex-vice-presidente da República Marco Maciel, de 80 anos, morreu na madrugada deste sábado (12), em Brasília. Maciel estava internado em um hospital tratando complicações do Alzheimer.





O partido Democratas, do qual Maciel fazia parte, confirmou a morte do ex-político, compartilhando uma publicação do ex-ministro da Educação Mendonça Filho.





– No momento que o país precisa construir consensos, o Brasil perde o maior símbolo da política do diálogo: o pernambucano Marco Maciel. O Democratas perde um de seus maiores líderes. Perco um amigo, conterrâneo e exemplo de ética a ser seguido. Uma referência pessoal e política – escreveu Mendonça Filho.





Marco Antonio Maciel nasceu em Recife e, antes de se tornar político, atuava como advogado e professor de Direito Internacional Público da Universidade Católica de Pernambuco (UCP). Exerceu os cargos de deputado, governador de Pernambuco e senador, até que foi eleito vice-presidente da República ao lado de Fernando Henrique Cardoso, cargo que exerceu entre os anos de 1995 e 2003. De 2003 a 2011 foi senador por seu estado Natal.





Marcio Maciel deixa a esposa e três filhos.





Informações preliminares afirma que o velório e o enterro acontecerá em Brasília, em cerimônia reservada. (Pleno News)