Após pressão da torcida, Flamengo demite Rogério Ceni

A direção do Flamengo anunciou na madrugada deste sábado (10) a demissão do treinador Rogério Ceni. O ex-goleiro do São Paulo deixa o time em meio à pressão da torcida, que estava extremamente insatisfeita com os maus resultados do rubro-negro. A gota d’água foi a derrota para o Atlético-MG, na última quarta (7), por 2 a 1.





O desligamento foi anunciado no Twitter do clube, às 2h46.





– O Clube de Regatas do Flamengo informa que não continuará com Rogério Ceni à frente do time principal. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso nos próximos desafios – diz o comunicado.





O nome mais desejado para assumir a vaga é o de ninguém menos que Renato Gaúcho, que deixou o comando do Grêmio em abril deste ano. Sondado, o ex-ponta-direita já chegou a dizer que aceitaria um salário menor em sua contratação. Ainda assim, será preciso convencer o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim.





Gaúcho é consenso em diversas alas do rubro-negro e atualmente o nome mais forte na mesa de contratação, mas outros técnicos não estão descartados.





Enquanto a vaga não é preenchida, o técnico interino do sub-20, Maurício Souza, irá comandar o clube. O Flamengo enfrenta a Chapecoense neste domingo (11), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. (Pleno News)





Foto Alexandre Vidal