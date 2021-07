Jovem de 24 anos morre após tomar vacina contra a Covid no Piauí

O jovem Pedro Nunes do Nascimento, de 24 anos, faleceu na tarde da quinta-feira (9) após tomar a AztraZeneca, vacina contra a covid-19. Ele era aluno do curso de Administração do Campus do IFPI de São João do PI. Não se sabe ainda se sua morte teve alguma relação com a vacina.





Segundo informações colhidas com familiares, Pedro Nunes, tomou a vacina na manhã de ontem (8), em Dom Inocêncio e horas depois, já no período da tarde começou a sentir calafrios e a ter convulsões.





Ele recebeu os primeiros atendimentos numa UBS de Dom Inocêncio, e logo foi encaminhado para S. Raimundo, vindo a falecer. Pedro era filho único, e de uma família de sanfoneiros. Ele é primo legitimo dos sanfoneiro Sandrinho do Acordem e Paloma Nunes. O corpo do jovem foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Teresina para fazer a necropsia e a identificação das causas da morte súbita. (Fala Piauí)