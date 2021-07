Bolsonaro apresenta melhora e pode ter alta nos próximos dias

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) pode receber alta médica no domingo, segundo Antônio Macedo, médico que coordena a equipe responsável pelo seu tratamento no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo.





Macedo confirmou que Bolsonaro passou a receber uma dieta líquida nesta sexta, depois que exames mostraram melhora no estado de saúde. Ele deve permanecer com esta dieta pelo menos até o sábado (18) e, se continuar melhorando, deverá passar para a dieta cremosa.





O médico afirmou que dependendo das avaliações e da evolução do quadro clínico, o presidente poderá até ter alta no domingo.





Novo boletim médico divulgado na noite desta sexta-feira (16), afirma que o presidente continua evoluindo satisfatoriamente e que teve melhora no quadro.





“O Hospital Vila Nova Star informa que o Senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, continua evoluindo satisfatoriamente. Nesta tarde, o paciente passou por exame de tomografia computadorizada do abdômen, que evidenciou melhora do quadro de suboclusão. O presidente aceitou bem o início da alimentação. Segue em cuidados clínicos, sem previsão de alta hospitalar”, diz o boletim.Bolsonaro foi transferido de Brasília para São Paulo após apresentar um quadro de obstrução séria intestinal em decorrência da facada que recebeu do militantes Adélio Bispo.





Na tarde desta sexta, o presidente publicou foto nas redes sociais em que aparece despachando do hospital e diz: “Via internet, seguimos fazendo o possível para manter os compromissos. Despachando com ministros. Boa tarde a todos!” (Folha Dirigida)