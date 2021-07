Inflação na Argentina chega a 50,2% em 12 meses

O Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec) informou que a inflação da Argentina cresceu 3,2% em junho, se comparado ao mês anterior. Em 12 meses, o Índice de Preços ao Consumidor do país alcançou 50,2%. O cenário devastador resume as consequências das políticas econômicas dos peronistas Alberto Fernández e Cristina Kirchner.





A trajetória dos números no segmento de alimentos e bebidas continua preocupante devido a seu impacto no custo da cesta básica. Isso porque 42% da população vive na pobreza, além do desemprego alcançar 28,5% dos habitantes. Em nota, o Ministério da Economia debitou na conta da alta das commodities no mundo o horizonte nebuloso.