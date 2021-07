Lula faz defesa da confiabilidade das urnas eletrônicas

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, disparou contra a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) da deputada Bia Kicis, que possui o objetivo de instaurar o voto impresso auditável.





Na opinião do líder petista, a adoção do voto auditável seria um ‘retrocesso na democracia’, e afirmou que a eleição do presidente Jair Bolsonaro foi roubada.





“Voto impresso é voltar pra época dos dinossauros. Se fosse possível roubar na urna eletrônica, jamais um metalúrgico teria sido eleito presidente da República. Eleição roubada foi a do Bolsonaro, que foi eleito com fake news, sem participar de um único debate.”, escreveu ele.