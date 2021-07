Novo decreto amplia horário do comércio de rua e de shoppings; veja como fica

O governador Camilo Santana (PT) anunciou, nesta sexta (9), que o próximo decreto ampliará os horários do comércio, no Ceará. As lojas de rua abrirão às 9 horas, e as de shopping às 10 horas. As medidas entram em vigor a partir de segunda-feira (12) — portanto, as restrições permanecem neste fim de semana (10 e 11 de julho).





Atualmente, esses estabelecimentos abrem às 10h e 12h, respectivamente. Desde a última publicação, os decretos passaram a valer por duas semanas. Assim, os novos horários serão mantidos até 26 de julho.





O toque de recolher permanece das 23h às 5 horas. O documento deve ser publicado neste fim de semana no Diário Oficial do Estado (DOE).





O governador disse que a ampliação busca evitar aglomerações no transporte coletivo, sobretudo, na Grande Fortaleza. "Temos os horários de pico no início da manhã e fim da tarde", enfatizou. Ele acrescentou, ainda, que o decreto terá outras mudanças, mas não detalhou quais.





Em 28 de junho último, já foram liberadas as feiras livres e o retorno presencial das aulas em instituições públicas e privadas de ensino superior de todo o Ceará, incluindo a Região do Cariri — que, até então, não seguia as mesmas diretrizes do restante do Estado em razão o cenário epidemiológico mais crítico.









HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO ATÉ DOMINGO (11) NO CEARÁ





-Comércio de rua: 10h às 19h (limitação de 50%);

-Shoppings: 12h às 22h (limitação de 50%);

-Restaurantes: 10h às 22h (limitação de 50%);

-Toque de recolher: 23h às 5h;

-Igrejas e tempos: celebrações presenciais podem ocorrer até as 22h (até 50% da capacidade);

-Academias: de 6h às 22h (limitação de 40%);

-Autoescolas: 6h às 19h.

(Diário do Nordeste)