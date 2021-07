Projeto acaba obrigatoriedade da audiência de custódia

Projeto do deputado José Nelto (Podemos-GO) promete enfrentar os excessos das audiências de custódia, retirando a obrigatoriedade de sua realização.





“Basta uma audiência de custódia para que o bandido tenha acesso ao relaxamento da prisão, a concessão da liberdade provisória, aplicação de outras medidas cautelares e a conversão da prisão em flagrante em preventiva”, reclama o parlamentar.





Fontes policiais apontam que mais de 70% das audiências de custódia resultam na liberação do acusado, ainda que tenha sido preso em flagrante.





Ele lembra a regra absurda segundo a qual se a audiência de custódia não for realizada dentro do prazo de 24h, a contar do momento da prisão, “ensejará na responsabilização da autoridade que lhe deu causa, bem como importará no automático relaxamento daquela segregação”.





“O Brasil não pode ser mais o país da impunidade. Está na hora de acabarmos com práticas que colocam em vulnerabilidade a nossa população, por outro lado, pondo em posição de vantagem e privilégios os criminosos”, detalhou o deputado.





(Diário do Poder)