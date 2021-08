Atos pelo voto auditável enchem ruas de várias cidades pelo Brasil

Diversas cidades ao redor do Brasil já registraram atos, na manhã deste domingo (1°), em defesa da implementação do voto impresso auditável, bandeira defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Nas manifestações, as tradicionais camisas verde-amarelas marcaram presença e pintaram as ruas com as cores da bandeira nacional.





No Rio de Janeiro, o ato se concentrou na tradicional praia de Copacabana. No local, milhares de pessoas reuniram com faixas endossando a mudança para o voto impresso auditável, a favor da transparência nas eleições e de apoio ao presidente Jair Bolsonaro.





Já em Brasília, um carro de som foi montado na Esplanada dos Ministérios e um grande grupo se reuniu para entoar gritos em favor da mudança no método de votação. Os presentes ao local também mostraram apoio ao presidente Jair Bolsonaro com os tradicionais cantos de “Mito”. A deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) esteve presente.





Outras capitais brasileiras também registraram atos já nesta manhã. Em Belo Horizonte, por exemplo, os manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade, tradicional ponto de encontro da capital mineira. Já no Nordeste, uma das capitais a registrar manifestações foi Salvador. Por lá, o evento aconteceu no famoso Farol da Barra.





No Norte, Belém também teve manifestações pela manhã. Na capital do Pará, manifestantes cruzaram as principais ruas da cidade com faixas em defesa do voto impresso auditável já nas próximas eleições. Além de capitais, outras cidades brasileiras também já registraram atos, como Campinas, em São Paulo, e Niterói, no Rio de Janeiro. (Pleno News)