Irmãs morrem de Covid-19 no mesmo dia e família fica arrasada; a mais velha estava grávida: "Muito sofrimento"

Edilaine Santos da Costa, de 36 anos de idade, e a irmã Elaine Rodrigues dos Santos, 33, entraram para a triste estatística das pessoas que morreram de Covid-19. Elas morreram em um intervalo de aproximadamente sete horas de diferença. As duas mulheres moravam em municípios diferentes do estado de Goiás.





Edilaine Santos estava com nove meses de gestação e por esse motivo teve que ser submetida a uma cesariana de emergência. Infelizmente, ela sequer teve a oportunidade de poder cuidar do filho. Érica Santos da Costa, que é irmã das duas mulheres, falou como tem sido sofrido para os familiares a perda. “Foram dias de muito sofrimento. Está sendo um momento muito difícil”, desabafou.





As duas mulheres contraíram o vírus na mesma época. Edilaine resolveu sair de Pires do Rio e foi para Morrinhos ficar em isolamento ao lado da irmã. Ela tomou a decisão para que pudessem ficar mais próximas, já que não podia ficar com o filho. No entanto, com o passar dos dias o seu estado clínico piorou e foi necessário ser internada. Mesmo apresentando sintomas mais leves da doença, a irmã mais nova também necessitou de hospitalização.





Edilaine sofreu uma piora e foi necessário fazer a transferência para outra cidade, onde precisou ser intubada na UTI – Unidade de Terapia Intensiva. Com isso, a irmã mais nova também piorou e teve que ser transferida. Nesta última sexta-feira, 30 de julho, a mulher chegou a ligar para o marido e a mãe dizendo que seria intubada, mas estava confiante que iria se recuperar.





No entanto, o marido recebeu uma ligação do hospital por volta das 14h pedindo que comparecesse ao hospital e ao chegar lá foi informado que a esposa havia morrido. Edilaine, a irmã mais velha, faleceu às 21h do mesmo dia. Érica ressaltou que é tudo muito difícil, pois não foi possível sequer fazer um velório para se despedir.





