Comemorando vitória, apoiadores do prefeito eleito de Martinópole causam aglomerações

O anúncio da vitória do prefeito Betão do James Bel (PP), em Martinópole, foi seguido por uma série de aglomerações em diversos pontos da cidade. Apoiadores do candidato vencedor saíram às ruas – a maioria sem máscara – para festejar o resultado. Houve também carreata pela cidade. A Polícia Militar chegou a dispersar alguns pontos de aglomeração.





Betão foi eleito em uma disputa apertada contra o ex-prefeito do Município, Júnior Fontenele (PL). A diferença foi inferior a 100 votos. Atual prefeito interino da cidade, ele foi eleito em novembro do ano passado como vereador – e, em seguida, escolhido para presidir a Câmara Municipal.





Após a decisão que inviabilizou a posse do então prefeito eleito James Bel, aliado dele, o vereador assumiu o Município. Eleições suplementares também foram realizadas neste domingo (1º) nas cidades de Pedra Branca e Missão Velha.





RESULTADO DA ELEIÇÃO EM MARTINÓPOLE





Prefeito eleito





BETÃO DO JAMES BEL - (PP)

-50,58% dos votos válidos

-4.297 votos





-Total de votantes no município: 8.657 votos

-Votos a candidatos concorrentes: 8.496 (98,14%)

-Brancos: 74 (0,86%)

-Nulos: 87 (1,00%)

(Diário do Nordeste)