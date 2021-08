Bolsonaro acusa TSE de querer “eleger Lula dentro de sala escura”

Bolsonaro voltou a fazer críticas contra o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Luís Roberto Barroso, e a reforçar defesa à adoção do voto impresso auditável nas eleições de 2022. Segundo o chefe do Executivo, a anulação das condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ocorreu para eleger o petista “dentro de uma sala escura do TSE”.





“Não podemos admitir isso”, disse Bolsonaro em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal (RN).





Ao afirmar que a defesa do voto impresso é para garantir “eleições limpas”, Bolsonaro diz que já conta com o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), na pauta.





“Temos Lira dizendo que o que o parlamentar decidir será executado, e obviamente vai contar com meu apoio também nessa proposta”, comentou.





Lira disse ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, que não será aceito que a Justiça Eleitoral legisle e, alinhando-se ao discurso de Bolsonaro, ressaltou que, se há a discussão sobre o tema, é preciso que tenha alguma forma de auditagem dos votos, a fim de evitar qualquer contestação da eleição.





“Quando se fala de internet, não existe sistema seguro”, defendeu Bolsonaro.





(Folha da República)