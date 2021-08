Santa Casa de Sobral realiza blitz para incentivar doação de frascos de vidro para armazenamento de leite materno

Dando continuidade à programação do mês de conscientização, proteção e apoio ao aleitamento materno, a Santa Casa de Misericórdia de Sobral (SCMS) realizou na terça-feira (03/08) uma blitz interna de conscientização sobre a importância da doação de frascos de vidros para armazenamento do alimento doado. Durante a abordagem, aconteceu a divulgação da gincana de arrecadação de frascos de vidro que está acontecendo no Complexo SCMS até o final de agosto.





A Santa Casa possui um Posto de Coleta de Leite Humano que beneficia recém-nascidos prematuros internados na instituição, e que as mães não conseguem amamentá-los. Assim, os profissionais de Enfermagem do posto recebem o leite doado e armazenam em frascos de vidros esterilizados, garantindo a eficiência de preservação do alimento.





“Todos os anos realizamos a campanha para sensibilizar profissionais e a comunidade. Incentivar a amamentação é um dever de todos, e não é à toa que discutimos esse tema esse ano. Mais do que nunca devemos compreender e replicar os benefícios que o leite materno traz para a vida das pessoas. Nesse quebra-cabeça, qualquer peça é importante. Se você não produz leite, doar frascos também é importante, pois farão toda diferença para a recuperação e vida dos pequenos”, destaca a enfermeira do Posto de Coleta, Atilla Albuquerque.