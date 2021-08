Bolsonaro diz que pode dialogar com ministros do STF e TSE

Durante participação em um evento em Cuiabá nesta quinta-feira (19), o presidente Jair Bolsonaro disse que está aberto a um “diálogo” com membros do poder Judiciário e disse querer “paz” e “tranquilidade”. Ele também voltou a negar que esteja atacando as instituições.





– Não estou atacando ninguém, nenhuma instituição. Algumas poucas pessoas que estão turvando as águas do Brasil. Quero paz, quero tranquilidade – apontou.





Bolsonaro então citou com quais ministros ele estaria disposto da conversar.





– Converso com o senhor Alexandre de Moraes, se quiser conversar comigo. Converso com o senhor [Luís Roberto] Barroso, se quiser conversar comigo. Converso com o senhor [Luis Felipe] Salomão, se quiser conversar comigo. Ele fala o que ele acha que tá certo. Eu falo o que está [certo] para o lado de cá. E vamos chegar num acordo – afirmou.





Bolsonaro então lembrou que problemas entre os poderes se refletem na cotação do dólar, o que acaba atingindo a população brasileira.





– Toda vez que há um problema se mexe no dólar. Mexeu no dólar, mexe no preço do combustível. Tem inflação, tem dor de cabeça para o povo todo, em especial o mais pobre, o mais humilde. É pedir muito o diálogo? Da minha parte, nunca vou fechar as portas para ninguém – ressaltou.





(Pleno News)