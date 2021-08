Menina de 11 anos é abusada por idoso com permissão do pai

Um homem de 74 anos foi preso em flagrante, nesta quarta-feira (18), por abusar sexualmente de uma menina de 11 anos, em Carapicuíba, no estado de São Paulo. De acordo com reportagem da RecordTV, os estupros aconteciam com a permissão do pai da vítima.





Vizinhos relataram que já vinham desconfiando dos abusos há mais de um mês. Eles chegaram a filmar a criança na companhia do agressor, que é aposentado. Ainda segundo eles, a menina ia à casa do abusador quase todos os dias.





Já nesta semana, um vizinho conseguiu flagrar, por meio de uma abertura no muro, a criança sentada no colo do criminoso. Foi então que populares arrombaram o portão do imóvel e resgataram a menina, que estava assustada e chorando.





Questionada pelas testemunhas se o homem estava abusando dela, a vítima confirmou.





À polícia, os vizinhos afirmaram que o pai da criança tem problemas mentais e recebia dinheiro do criminoso para que pudesse cometer os abusos. A mãe da criança já morreu.





O pai foi levado para prestar depoimento, mas foi liberado. Ele não retornou para casa após o interrogatório. (Pleno News)