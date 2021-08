Bolsonaro: “Não vou retroceder! Jurei dar minha vida pela pátria e dou a minha vida pela liberdade de vocês”

Em Santa Catarina, o presidente Bolsonaro disse que não vai recuar da posição de presidente da República e criticou sua inclusão como “investigado” no inquérito das fake news.





“Não estou preocupado em me manter presidente. Já dou recado: só Deus me tira daquela cadeira”, declarou o mandatário do país, em discurso proferido no evento com empresários nesta sexta-feira (06).





“Eu não estou para ser idolatrado, eu estou fazendo a coisa certa. É muito mais fácil para mim mudar de lado. Ninguém vai me acusar mais – [nem] minha esposa, meus filhos, meus parentes – de coisas absurdas. É mais fácil. Não vou arredar. Jurei dar minha vida pela pátria, enquanto militar. E, como presidente, dou a minha vida pela liberdade de vocês”, prosseguiu.





(Folha da República)