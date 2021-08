Com 15 casos da variante Delta no Ceará, Camilo interrompe reabertura e prorroga decreto

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), anunciou a prorrogação do decreto estadual de enfrentamento ao coronavírus. O governador destacou a preocupação em relação à variante Delta. Já são 15 casos identificados no Ceará. Por isso, a reabertura das semanas anteriores não terá continuidade nos próximos 15 dias. As atuais regras são prorrogadas.





O secretário da Saúde, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho, o Cabeto, destacou que o Ceará tem hoje situação parecida com o que havia antes da segunda onda. Na quinta-feira, não havia nenhum paciente aguardando transferência para leitos.





Camilo apontou que se mantém a queda no número de casos, número de óbitos e manutenção da demanda assistencial baixa. Apesar disso, a novidade trazida pela variante Delta faz com que a reabertura pare.





O Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia se reuniu nesta sexta-feira, 6 de agosto, para avaliar o cenário epidemiológico e definir se a reabertura socioeconômica avança, fica como está ou regride.





O novo decreto entra em vigor na segunda-feira, 9 de agosto (09/08).

Decretos na 2ª onda no Ceará





2º lockdown: o isolamento rígido em Fortaleza começou em 5 de março de 2021. No dia 13, decreto estadual estendeu as medidas para todo o Estado.





12 de abril: no dia 4 de abril, Camilo Santana anunciou o início da flexibilização no Ceará para o dia 12 de abril. Com a reabertura, foram permitidas algumas atividades de serviço e comércio em horários reduzidos, toque de recolher de segunda à sexta-feira e lockdown aos fins de semana.





17 de abril: decreto anterior foi mantido, com liberação de atividades físicas individuais em espaços públicos.





23 de abril: flexibilização avança com liberações para escolas, igrejas, templos. barracas de praia e academias de ginástica. Lockdown continua aos sábados e domingos.





30 de abril: Camilo anuncia flexibilização aos sábados e domingos, com autorização para funcionamento de comércio e restaurantes. Na semana, as regras seguem as mesmas.





7 de maio: após quatro semanas de flexibilização, o Ceará não avança na reabertura, mantendo as medidas em vigor. Dois indicadores acenderam sinal de alerta: alto patamar de internações e aumento na positividade de exames





14 de maio: Região de Fortaleza e de Sobral avançam na flexibilização, com ampliação do horário de funcionamento das atividades comerciais. Cariri, Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe continuam com as mesmas restrições.





22 de maio: decreto anterior é prorrogado mantendo ampliação Fortaleza e de Sobral e medidas mais rígidas nas outras três regiões do Estado





29 de maio: decreto amplia flexibilização no Sertão Central e Litoral Leste/Jaguaribe, que passam à mesma situação de Fortaleza e Sobral. Cariri mantém restrições





4 de junho: decreto amplia horário de funcionamento de shoppings e restaurantes até 22 horas e toque de recolher vai para 23 horas. Exceção é Cariri, onde restrições são mantidas





11 de junho: governo libera aulas em todas as séries do ensino médio, amplia a capacidade de público em academias, reabre museus, bibliotecas e cinemas. Apenas o Cariri continua com restrições





18 de junho: governador anuncia prorrogação do decreto, interrompendo a sequência de reabertura. Restrições mais severas mantidas no Cariri.





25 de junho: governo libera aulas presenciais em universidades.





28 de junho: decreto autoriza o funcionamento de feiras livres.





9 de julho: anunciado aumento do horário do comércio.





23 de julho: restaurantes podem funcionar até 23 horas. Eventos podem receber até 200 pessoas.





6 de agosto: por causa da chegada da variante Delta, decreto é prorrogado sem mudanças.