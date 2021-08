Brasil chega à grande marca de 80% da população adulta vacinada contra Covid

O Brasil alcançou a expressiva marca de 128 milhões de brasileiros vacinados, pelo menos com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. Este número representa a 80% de toda a população adulta do país, aponta levantamento do Ministério da Saúde.





Aqueles que já completaram o esquema vacinal isto é, tomou as duas doses ou dose única, somam 60 milhões de pessoas.





Segundo estimado pela pasta, as doses de vacina que estão previstas para serem distribuídas até o dia 15 de setembro serão suficientes para imunizar toda a população adulta do país, composta por 160 milhões de brasileiros.





(Diário do Poder)