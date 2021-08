Depois de indiciar Bolsonaro, Renan Calheiros vai ter um encontrinho com Lula

Renan pediu que fosse depois da CPI da Covid para não dar ao presidente da República o discurso de perseguido político.





Após entregar o relatório final da CPI da Covid e indiciar o presidente Jair Bolsonaro por por negligência na pandemia, o relator do colegiado, Renan Calheiros vai retomar as relações com Lula. A informação é da revista Veja.





Segundo o veículo, recentemente, o Renan Calheiros combinou, por telefone, o encontro com o petista e pediu que fosse depois da CPI da Covid para não dar ao presidente da República o discurso de perseguido político.





Renan Calheiros integra a ala do MDB que defende uma aproximação maior com o petista e o seu projeto de retorno ao Planalto.