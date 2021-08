“Eleição não se ganha, se toma!”, diz Barroso em vídeo

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e ministro do Supremo Tribunal Federal (STD), Luís Roberto Barroso, disse que "eleição não se ganha, se toma". A fala ocorreu em um vídeo da TV Câmara. No conteúdo, o ministro questiona se há som.





“Eu brinquei com ele, disse que eleição não se ganha, se toma” diz o presidente do TSE em vídeo.





O vídeo é de junho, quando Barroso participou de um debate na Câmara dos Deputados para discutir as propostas de reforma eleitoral e de implantação do voto impresso auditável.

Fonte: Gazeta do Brasil