Ex-jogador das seleções de base do Afeganistão morre ao tentar se agarrar a avião, afirma emissora

Ex-jogador das seleções de base do Afeganistão, o jovem Zaki Anwari, de 19 anos, foi encontrado morto no aeroporto internacional de Cabul depois de tentar mas não conseguir se agarrar ao trem de pouso do avião militar C-17, dos Estados Unidos, durante o resgate de afegãos e estrangeiros após a chegada do grupo extremista Talibã ao poder. As informações são da emissora "Ariana News", canal de notícias do país.





Ainda de acordo com a "Ariana News", a Diretoria Geral de Educação Física e Esportes do Afeganistão confirmou que Zaki Anwari estava entre as centenas de jovens que tentaram sair do país ao se segurar no transporte militar norte-americano.





Agências de notícias internacionais, no entanto, afirmam que o corpo do jovem só foi retirado depois da aeronave realizar um pouso de emergência no Catar.





O jovem atuou pela seleção afegã na categoria sub-16. Amigos e antigos treinadores dele lamentaram a morte nas redes sociais.





Anwari foi identificado como uma das pessoas que caíram do avião após decolagem do aeroporto de Cabul na última segunda-feira. As imagens do episódio foram registradas por câmeras e celulares, mas por causa da distância não era possível distinguir quem havia caído.





Fonte: GE