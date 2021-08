Faixas no RN alertam para visita de Lula: “Ladrão visitando Natal”

As principais vias de Natal, capital do Rio Grande do Norte, amanheceram nesta terça-feira (24) com diversas faixas fazendo referência à visita do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à cidade. Espalhadas em passarelas, as faixas traziam a frase “Temos um ladrão visitando Natal. Cuidado!”, além de uma mão com quatro dedos, em referência à mão esquerda de Lula.





O ex-presidente chegou na segunda-feira (23) à capital potiguar e cumpre agenda na cidade até quarta-feira (25). Lula chegou a Natal em um voo que veio do Ceará. Ele foi recebido no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante pela governadora Fátima Bezerra (PT) e por outras figuras políticas do PT no estado.





Na cidade, Lula deve se reunir com movimentos culturais, sociais e políticos e participar de um encontro do Consórcio de Governadores do Nordeste. Ali, assim como em outros estados da região, não estão agendados compromissos abertos ao público na agenda do ex-presidente.





Na manhã desta terça, Lula tem um encontro com a governadora e com secretários no palácio do governo, em agenda fechada à imprensa. Às 10h, ele visita obras do Museu da Rampa, importante espaço turístico da capital potiguar. À tarde, a partir das 16h30, Lula tem encontro com movimentos sociais e culturais.