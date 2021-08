Fala em vídeo "Eleição não se ganha, se toma" foi tirada de contexto, diz Barroso

Nesta quarta-feira (11), o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso, se pronunciou após a repercussão do vídeo "Eleição não se ganha, se toma". Segundo Barroso, sua fala foi tirada de contexto.





No conteúdo de junho da TV Câmara, o ministro questiona se o que disse foi gravado. “Eu brinquei com ele que eleição em Roraima não se vence, se toma. (…) Isso está com som?”.





Leia a nota na íntegra:





“No dia 8 de junho de 2021, o Ministro Luís Roberto Barroso atendeu, no TSE, um grupo de parlamentares, entre os quais o Senador por Roraima Mecias de Jesus e seu filho, o Deputado Jhonatan de Jesus. Na ocasião, o Senador narrou ao Ministro que por duas vezes ganhara eleições em seu estado, mas que “as eleições lhe foram tomadas”. Daí a origem da frase “Eleição em Roraima não se ganha, se toma”. O Senador esclareceu que assim se passava no tempo do voto impresso. E acrescentou que, com a implantação do voto eletrônico, não puderam fraudar a eleição e ele finalmente obteve a vaga.





Ao comparecer à Câmara dos Deputados, no dia seguinte, em conversa com parlamentares, o Ministro narrou a história que ouviu do Senador Mecias de Jesus e repetiu a passagem que a resumia: “Eleição em Roraima não se ganha, se toma”. Na frase que dá título ao vídeo que circulou, suprimiram a palavra Roraima, que o Ministro claramente pronunciou, e tiraram a fala do contexto, que era a situação da votação em Roraima ao tempo do voto de papel, antes da implantação das urnas eletrônicas.





Logo após a divulgação do vídeo, o Deputado Jhonatan de Jesus telefonou ao Ministro Barroso, relembrou o episódio e gentilmente se prontificou a esclarecer a história do vídeo distorcido.”