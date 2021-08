Ministro da Saúde Marcelo Queiroga é recebido pelo deputado Moses e seu pai Oscar Rodrigues

A chegada do Ministro da Saúde, ao município de Sobral, foi recepcionada de forma calorosa e respeitosa pelo deputado federal Moses Rodrigues. A recepção bastante festejada aconteceu na residência do seu pai e chanceler do Centro Universitário UNINTA, Oscar Rodrigues. Nas redes sociais o deputado Moses, fez o registro: “ Hoje eu e meu pai, Oscar Rodrigues recebemos aqui em casa, em Sobral, o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que chegou ao município para realizar uma visita à Santa Casa de Misericórdia.





Respeitando as medidas de biossegurança, devido a pandemia de Covid-19, reunimos um pequeno grupo de amigos para participar desse momento ímpar e de muita importância para nossa cidade de Sobral.





Quero agradecer a sua disponibilidade de conhecer a nossa família e os nossos amigos.





Obrigado, Ministro Queiroga! Tenho a certeza de que sua passagem por nossa querida Sobral trará bons frutos.”





(Wilson Gomes)