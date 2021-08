Filha de Roberto Jefferson cobra Bolsonaro: “Não faz nada?”

A ex-deputada federal Cristiane Brasil, filha do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, cobrou uma ação do presidente Jair Bolsonaro acerca da prisão do político. De acordo com ela, conservadores estão sendo detidos, e o próximo pode ser o chefe do Executivo, caso ele nada faça.





– Cadê o “acabou po***”? Estão prendendo os conservadores, e o bonito não faz nada??? O próximo será ele! E, se não for preso, não vai poder sair nas ruas já já! Acoooooorda!!! – escreveu Cristiane, em sua conta oficial no Twitter, nesta sexta-feira (13).





Com “acabou po***”, Cristiane se referiu à fala de Bolsonaro em maio de 2020, contra uma operação da Polícia Federal que tinha como alvo seus aliados.





O ex-deputado e atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi preso em operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (13), como parte do chamado inquérito da milícia digital, uma continuidade da investigação dos atos antidemocráticos.





A determinação da prisão preventiva dele partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido da própria PF. Jefferson é acusado de participar de um grupo digital que seria organizado para realizar ataques a ministros do STF e instituições. (Pleno News)