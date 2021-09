Alexandre de Moraes nega prisão domiciliar, e Wellington Macedo vai para o presídio

O jornalista Wellington Macedo está sendo transferido para o presídio da Papuda em Brasília. Em audiência de custódia, realizada na tarde deste sábado, o juiz nem considerou o pedido dos advogados. Abriu a audiência dizendo que não tinha autoridade para decidir, que tudo dependeria do ministro Alexandre de Moraes, cuja determinação era manter a prisão.





Wellington Macedo estava preso em uma cela na dependências da Polícia Federal desde sexta, quando foi preso por agentes federais em sua residência, em Brasília. O mandado de prisão preventiva é datado de 1º de setembro com assinatura de Alexandre de Moraes, relator do inquérito 4879.

Segundo a esposa de Wellington Macedo, Andressa Aguiar, os advogados do jornalista estão tentando conseguir uma cela especial no presídio. “Me pediram para providenciar roupas brancas para ele, as únicas que são permitidas”. Ela disse que já recusa do pedido por parte do ministro do STF já era esperada.





Pouco antes de sua prisão, Wellington Macedo já previa uma medida contra ele, principalmente depois que foi negada a prisão domiciliar de Roberto Jefferson, presidente do PTB. Segundo ele, tudo tinha a ver com as manifestações de 7 de setembro. “Vão tentar prender todos, para esvaziar o movimento”.





Na tarde deste sábado, a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) foi intimada a depor na Polícia Federal dentro deste mesmo inquérito. Ela havia dito em suas redes sociais que a prisão arbitrária do jornalista Wellington Macedo iria servir para fortalecer as manifestações do Dia da Independência.





Weelington Macedo já tinha contra ele um mandado de busca e apreensão, de 18 de agosto, em dois endereços de Sobral, visitados sem sucesso por agentes da Polícia Federal. No documento o jornalista é citado como participante de um vídeo ao lado de Sérgio Reis, em que se apresenta como “coordenador nacional da Marcha da Família”.





Antes de ser preso, fez uma matéria sobre a ocupação dos índios na Praça dos Três Poderes, que já não está disponível em algumas redes que o publicaram. Conseguimos uma cópia.





Veja o último vídeo produzido por Wellington Macedo pouco antes de ser preso.

Por Luciano Clever / Sistema Paraíso