Bolsonaro é ovacionado por multidão em motociata em Pernambuco

O presidente Jair Bolsonaro foi ovacionado por uma multidão de apoiadores, ao promover uma motociata neste sábado (4) no Agreste de Pernambuco, entre as cidades de Santa Cruz do Capibaribe e Caruaru.





O apoio popular demonstrado pelas ruas do estado nordestino levou aliados do presidente a questionar o resultado de pesquisas de opinião pública, que têm indicado a perda de popularidade do presidente da República. “Mas segundo os confiáveis institutos de pesquisa que não acertam nunca, o presidente perde para todos. Como levá-los a sério?”, escreveu o vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, Ubiratan Sanderson (PSL-SC).





Diante da imagem da multidão de nordestinos saudando e seguindo o presidente, seu filho e senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) também provocou nas redes: “Como o Instituto DataLula explica isso?”.





Veja alguns dos momentos da motociata:





Em Santa Cruz do Capibaribe: