Deputado Moses vai coordenar a campanha do pai, Oscar Rodrigues

O deputado Moses Rodrigues tomou pra si, a coordenação da campanha do pai Oscar Rodrigues, que é pré-candidato a deputado estadual. Do alto de quem já foi eleito duas vezes deputado federal, está alinhando acordos políticos em todo o estado. Agora chega a Sobral, para dizer que os RODRIGUES, tem sim um candidato a governador chamado capitão Wagner. A oposição de Sobral, vai marchar com o capitão.





O trio poderá ser visto, nesta manhã de quinta-feira, tomando café no Becco do Cotovelo, a partir das 7h.





(Com informações do portal Caipora News)