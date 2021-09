Talibãs açoitam jornalistas que cobriam protesto em Cabul

Os jornalistas Taqi Daryabi e Nematullah Naqdi, do veículo afegão Etilaatroz, foram espancados por membros do Talibã, conforme informou o veículo nesta quarta-feira (8).





Os profissionais estavam realizando a cobertura de um protesto popular de mulheres contra o grupo extremista na capital Cabul, quando foram capturados.





O repórteres contaram que foram levados juntos até um local desconhecido e deixados cada um em uma sala, onde ocorreram as torturas. Eles foram açoitados com cabos e ficaram com marcas por todo o corpo, principalmente nas costas.





Após a captura ser noticiada na mídia, uma autoridade e dois outros jornalistas foram até o local, para reivindicar a libertação dos jornalistas, mas também foram aprisionados. Por volta de quatro horas depois, o cárcere chegou ao fim, com os talibãs liberando as cinco vítimas.





O dois jornalistas espancados foram encaminhados para o hospital.





De acordo com dados da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), pelo menos sete jornalistas foram assassinados no último ano no Afeganistão.





(Pleno News)